18:48 (мск), источник: © РИА Новости
В Россию из украинского плена вернули 101 военнослужащего
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Из украинского плена удалось освободить более 100 российских военных, сообщило Минобороны.
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«Сегодня, 16 февраля, в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 101 российский военнослужащий, которым в плену грозила смертельная опасность», — говорится в релизе.
Освобожденных самолетами доставят в Москву для лечения и реабилитации.
Сейчас всем военнослужащим оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.