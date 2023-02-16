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18:48 (мск), источник: © РИА Новости

В Россию из украинского плена вернули 101 военнослужащего

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Из украинского плена удалось освободить более 100 российских военных, сообщило Минобороны.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Сегодня, 16 февраля, в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 101 российский военнослужащий, которым в плену грозила смертельная опасность», — говорится в релизе.

Освобожденных самолетами доставят в Москву для лечения и реабилитации.

Сейчас всем военнослужащим оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.

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