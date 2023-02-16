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22:36 (мск), источник: Коммерсантъ

Байден: сбитые над США шары не были разведывательными

Президент США Джо Байден заявил, что ничто не указывает на разведывательный характер сбитых над Северной Америкой шаров. По его словам, три сбитых на прошлой неделе летающих объекта были аэростатами частных компаний или НИИ. Также он сообщил, что поручил разработать правила ответа на обнаружение воздушных объектов. В случае угрозы они также будут сбиты.

Источник: Reuters

Президент также подчеркнул, что у США нет свидетельств того, что в последнее время происходит резкий рост количества объектов в воздушном пространстве страны. «Отчасти мы видим больше объектов из-за мер, которые мы предприняли, чтобы увеличить количество радаров», — сказал Байден. Президент заявил, что три сбитых шара могли заниматься изучением погоды или другими исследованиями.

Кроме того, Байден сообщил, что США продолжат взаимодействовать с Китаем. Вашингтон, по его словам, стремится не к конфликту с Пекином, а к конкуренции. «Мы не добиваемся новой холодной войны», — сказал президент.

Он добавил, что ожидает разговора с главой Китая Си Цзиньпином, и отметил, что не собирается извиняться перед ним за сбитый шар.

3 февраля Пентагон сообщил об обнаружении в небе над США китайского аэростата. Власти КНР заявили, что речь идет о сбившемся с курса метеорологическом аппарате. 4 февраля аэростат сбили по указанию Джо Байдена. 10 февраля похожий на китайский аэростат объект был сбит над Аляской. На следующий день ВВС США с согласия премьера Канады Джастина Трюдо уничтожили неопознанный объект над Юконом. 12 февраля американские истребители сбили восьмиугольный объект в небе над озером Гурон вблизи штата Мичиган.

Эрдни Кагалтынов

Справка
«Им это всегда сходило с рук». Как сбитый аэростат повлияет на отношения между США и КитаемИнциндент с китайским аэростатом привел к отмене визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай.
Следите за развитием темыКитайский аэростат над США
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