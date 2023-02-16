Байден: сбитые над США шары не были разведывательными

Президент также подчеркнул, что у США нет свидетельств того, что в последнее время происходит резкий рост количества объектов в воздушном пространстве страны. «Отчасти мы видим больше объектов из-за мер, которые мы предприняли, чтобы увеличить количество радаров», — сказал Байден. Президент заявил, что три сбитых шара могли заниматься изучением погоды или другими исследованиями.
Кроме того, Байден сообщил, что США продолжат взаимодействовать с Китаем. Вашингтон, по его словам, стремится не к конфликту с Пекином, а к конкуренции. «Мы не добиваемся новой холодной войны», — сказал президент.
Он добавил, что ожидает разговора с главой Китая Си Цзиньпином, и отметил, что не собирается извиняться перед ним за сбитый шар.
3 февраля Пентагон сообщил об обнаружении в небе над США китайского аэростата. Власти КНР заявили, что речь идет о сбившемся с курса метеорологическом аппарате. 4 февраля аэростат сбили по указанию Джо Байдена. 10 февраля похожий на китайский аэростат объект был сбит над Аляской. На следующий день ВВС США с согласия премьера Канады Джастина Трюдо уничтожили неопознанный объект над Юконом. 12 февраля американские истребители сбили восьмиугольный объект в небе над озером Гурон вблизи штата Мичиган.