00:05 (мск), источник: © РИА Новости
СМИ: Франция не поддержала введение санкций ЕС против российского атома
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Франция не поддержала введение санкций Евросоюза против российской атомной энергетики, пишет издание Politico.
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«Франция проявила осмотрительность: в начале этой недели представитель министерства экономики заявил журналистам, что многие атомные электростанции используют топливо российского производства», — говорится в статье.
Отмечается, что введение санкций, как ожидалось, также не поддержала Венгрия, последовательно выступающая против любых мер, ограничивающих сотрудничество с Россией в области атомной энергетики.
Ранее в четверг, по данным издания, послам Евросоюза не удалось согласовать десятый пакет санкций против Москвы. Уточняется, что одним из спорных моментов остается синтетический каучук, к идее ограничить его импорт, в частности, скептически отнеслись Италия и Германия.
Накануне глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что новые ограничительные меры также будут направлены на электронику, спецтранспортные средства, запчасти и товары двойного назначения. Глава Евродипломатии Жозеп Боррель, в свою очередь, добавил, что под персональные санкции попадут еще около 100 физических лиц и организаций, включая СМИ и журналистов, военных и политиков.
При этом генеральный директор по энергетике Еврокомиссии Дитте Юль Йоргенсен отмечал, что очередной пакет санкций российского атома не коснется.
Санкционное давление на Москву привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Владимир Путин подчеркивал, что Россия спокойно переносит постоянный прессинг из-за рубежа в виде ограничений. По его словам, основная цель Вашингтона и его союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.