Нуланд, выступая в четверг на виртуальном мероприятии Центра Карнеги, назвала российские военные объекты в Крыму «легитимными целями» для Украины.
«Высказывания высокопоставленного представителя госдепартамента от 16 февраля о поддержке ВСУ в нанесении ударов по Крыму — четкое подтверждение позиции России о непосредственной вовлеченности Соединенных Штатов в конфликт. Чиновница призналась, что администрация подпитывает амбиции киевского режима по нападению на нашу страну», — сказал Гиренко.
«Самое главное, это не просто риторика Вашингтона, а конкретные действия. США активно снабжают Киев современными комплексами, которые используются для поражения российских регионов. Консультируют украинских военачальников. Де-факто вместе с ними планируют операции. Участвуют в наведении на цели вооружений, что открыто признают и американские эксперты», — добавил он.
«Натравливание» украинских сил на Крым дипломат уподобил подталкиванию их к «атаке на Москву или Владивосток».
«Всему международному сообществу должно наконец стать очевидным, что именно США являются зачинщиком и разжигателем противостояния на Украине», — добавил он.
Гиренко заверил, что попытки США использовать украинцев для нанесения России стратегического поражения обречены на провал. «Ни у кого не может быть ни малейших сомнений — Россия защитит своих граждан и территорию», — сказал он.