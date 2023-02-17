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05:40 (мск), источник: © РИА Новости

В посольстве России отреагировали на слова Нуланд о Крыме

ВАШИНГТОН, 17 фев — РИА Новости. Заявление заместителя госсекретаря Виктории Нуланд о поддержке украинских ударов по Крыму подтверждает непосредственную вовлеченность США в конфликт, заявил пресс-секретарь посольства России в Вашингтоне Игорь Гиренко.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Нуланд, выступая в четверг на виртуальном мероприятии Центра Карнеги, назвала российские военные объекты в Крыму «легитимными целями» для Украины.

«Высказывания высокопоставленного представителя госдепартамента от 16 февраля о поддержке ВСУ в нанесении ударов по Крыму — четкое подтверждение позиции России о непосредственной вовлеченности Соединенных Штатов в конфликт. Чиновница призналась, что администрация подпитывает амбиции киевского режима по нападению на нашу страну», — сказал Гиренко.

«Самое главное, это не просто риторика Вашингтона, а конкретные действия. США активно снабжают Киев современными комплексами, которые используются для поражения российских регионов. Консультируют украинских военачальников. Де-факто вместе с ними планируют операции. Участвуют в наведении на цели вооружений, что открыто признают и американские эксперты», — добавил он.

«Натравливание» украинских сил на Крым дипломат уподобил подталкиванию их к «атаке на Москву или Владивосток».

Расцениваем подобную позицию Вашингтона как неприкрытое проявление воинственного настроя Соединенных Штатов по отношению к нашей стране.

Игорь Гиренко
пресс-секретарь посольства России в Вашингтоне

«Всему международному сообществу должно наконец стать очевидным, что именно США являются зачинщиком и разжигателем противостояния на Украине», — добавил он.

Гиренко заверил, что попытки США использовать украинцев для нанесения России стратегического поражения обречены на провал. «Ни у кого не может быть ни малейших сомнений — Россия защитит своих граждан и территорию», — сказал он.

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