В Минобороны сообщили о смене командующих четырех военных округов

О том, что Мордвичев сменил генерал-полковника Александра Лапина на посту командующего Центральным военным округом стало известно 17 февраля, соответствующая запись появилась в базе СПАРК и в ЕГРЮЛ, обратил внимание РБК.
Мордвичеву 47 лет, ранее он командовал 8-й армией, руководил армейскими подразделениями в боях за Мариуполь, где был ранен. В конце марта «Первый канал» опубликовал опровержения фейка о гибели Мордвичева — на показанном видео тот стоял рядом с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Генерал-полковник Лапин до конца октября 2022 года занимал пост командующего округом и группировкой российских войск «Центр» в военной операции на Украине. В начале января, как сообщали источники РБК, 59-летний генерал Лапин был назначен начальником Главного штаба Сухопутных войск Вооруженных сил. До этого, осенью 2022 года, Лапина неоднократно критиковал Кадыров, называвший генерала «бездарем» и обвинивший его в кризисе на лиманском направлении. 29 октября РБК и телеканал «Грозный» сообщили об уходе Лапина с должности командующего группировкой «Центр». В Кремле, комментируя критику Лапина, призвали обходиться без «эмоций».
О назначении Никифорова командующим ЗВО 23 января сообщил РБК источник, знакомый с кадровым решением, и подтвердил другой источник, близкий к Минобороны. Никифоров с 2020 года был начальником штаба — первым заместителем командующего войсками Восточного военного округа (ВВО), до этого — заместителем командующего войсками ЗВО.
На посту командующего войсками округа Никифоров сменил генерал-полковника Сергея Кузовлева, который возглавил Южный военный округ. Кузовлева назначили командующим Западным военным округом 13 декабря. С ноября 2020 года по февраль 2021-го он командовал группировкой войск российских вооруженных сил в Сирии, до этого — подразделениями Западного и Южного военных округов, в том числе с февраля 2019 года возглавлял штаб ЮВО.
Согласно сообщению Минобороны, Кузовлев назначен командующим войсками ЮВО с января 2023 года.
Генерал-лейтенант Мурадов, которого Минобороны в июле 2022 года назвало командующим российской группировкой войск «Восток» на Украине, был назначен командующим ВВО, как говорится в заявлении оборонного ведомства, с августа 2022 года. 7 октября, согласно данным ЕГРЮЛ и СПАРК, Мурадов вступил в должность руководителя объединенного стратегического командования войсками Восточного военного округа. Источник РБК, знакомый с кадровыми решениями, тогда же подтвердил перестановки.
До Мурадова с ноября 2021 года пост командующего ВВО занимал генерал-полковник Александр Чайко.
Мурадов родился в Дагестане в 1973 году, во время вторжения боевиков в Дагестан в 1999 году был начальником штаба — заместителем командира разведывательного батальона. Во время операции в Сирии занимал должность военного советника. С ноября 2020 года по мая 2021-го Мурадов командовал российскими миротворцами в Нагорном Карабахе.
В январе министр обороны Сергей Шойгу назначил главой объединенной группировки войск на Украине вместо генерала армии Сергея Суровикина начальника Генштаба генерала армии Валерия Герасимова. Суровикин стал одним из его заместителей.