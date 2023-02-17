Путин подписал закон о российских пенсиях в новых регионах

Изначально переходный период должен был продлиться до конца 2032 г., но во втором чтении текст законопроекта был скорректирован. Документ был подготовлен кабмином и рассмотрен 26 января на заседании правительства, 27 января — на российской трехсторонней комиссии (в нее входят представители правительства, работодателей и профсоюзов). В первом чтении документ был принят 7 февраля, во втором и сразу в третьем — 14 февраля. Закон вступит в силу 1 марта.
Согласно документу, если житель нового региона еще не достиг установленного в России возраста выхода на пенсию (в России и в новых регионах он отличается), но уже получает выплаты, у него сохранится право на региональные выплаты. При этом для граждан, которые должны выйти на пенсию с 1 марта по 31 декабря 2032 г., в соответствии с законодательством, действующим на этих территориях, будет установлен переходный период, следует из законопроекта.
Новые правила распространяются на тех, кто постоянно проживает на территории ДНР, ЛНР, в Запорожской и Херсонской областях на момент их принятия в состав России, а также приехавших в страну с указанных территорий ранее.
В декабре 2022 г. Путин говорил, что присоединенные территории бывших областей Украины нужно вывести на всероссийские показатели к 2030 г. Тогда Путин поручил правительству в течение I квартала этого года подготовить программу развития новых регионов страны. Он подчеркнул, что в них так же, как и по всей России, появятся стандарты социального обеспечения, программа материнского капитала и повышение пенсий. 30 сентября 2022 г. Путин и руководители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о вхождении регионов в состав России. По словам президента после подписания документа, жители этих регионов «становятся гражданами РФ навсегда». 5 октября он подписал федеральные законы о принятии четырех новых субъектов в состав страны.