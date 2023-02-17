Небензя заявил, что Россия сомневается в возможности посредничества ООН по Украине

«Сегодня многие говорят о том, что ООН обязательно должна сыграть роль посредника между Россией и Украиной. А как вы думаете, с учетом того, что я сказал, можем мы доверять такому посредничеству? Где гарантия того, что теперь секретариат будет вести себя по-другому?» — сказал он.
Небензя заявил, что Совет Безопасности ООН в ситуации с «Минском-2» не справился со своей прямой обязанностью — поддержанием мира и безопасности. «Минский процесс провалился, став очевидной неудачей Совета Безопасности ООН в области превентивной дипломатии, которую многие из вас называют одной из важнейших задач этого органа. Нас такая ситуация крайне разочаровывает, она подрывает авторитет Совета Безопасности, не справившегося со своей прямой функцией — поддержанием международного мира и безопасности», — указал Небензя.
Страны Запада в ситуации с минскими договоренностями держали «камень за пазухой» и готовились к войне против России, отметил дипломат.
«Наших бывших западных партнеров, которые сейчас по привычке начнут зачитывать мантры о том, что во всем виновата Россия, я хотел бы попросить оторваться от бумажек и ответить на один простой вопрос. Как получилось так, что, повторяя каждый год в этом зале тезисы о поддержке минского процесса, подписывая с нами документы, вы держали камень за пазухой и прекрасно знали, что минский процесс для вас — всего лишь дымовая завеса для перевооружения киевского режима и его подготовки к войне против России во имя ваших геополитических интересов?» — обратил внимание дипломат.
По словам постпреда РФ при ООН, ОБСЕ в упор не замечала прогрессировавшую на Украине русофобию.
«Сотрудники ОБСЕ в упор не замечали прогрессировавшую на Украине русофобию и агрессивную украинскую националистическую идею. Неудобные для Киева и Вооруженных сил Украины факты, такие как убийства украинскими формированиями мирных жителей Донбасса, зачастую ретушировались или прятались от глаз широкой общественности в закрытых отчетах», — сказал Небензя.
Секретариат ООН с начала специальной военной операции повторяет за Западом обвинения в адрес России, заявил Небензя.
«С первых дней специальной военной операции секретариат ООН следом за западными странами тиражирует антироссийские штампы и прямые претензии в адрес России, утверждая при этом, что руководствуется решениями Генеральной Ассамблеи — неконсенсусными, хочу это подчеркнуть, решениями. В одном из них вообще, вопреки здравому смыслу, ооновским традициям и просто приличиям есть ссылка на позицию генерального секретаря. Вот к чему пришли чиновники ООН, пытаясь не замечать нарушения минских соглашений и уходить от оценок, которые могли разозлить коллективный Запад», — сказал он.