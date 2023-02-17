Китай призвал Россию и Украину прекратить огонь и начать переговоры

«США, Евросоюз, НАТО также должны сесть вместе с Россией [за стол переговоров], чтобы вести всеобъемлющий, глубокий диалог они должны обсуждать, как создавать взвешенную, эффективную и прочную архитектуру безопасности», — указал Цзюнь.
В свою очередь, в начале февраля глава МИД России Сергей Лавров указал на то, что мировые лидеры не пытаются убедить Украину вернуться к мирным переговорам.
В январе в МИД Китая заявили, что Пекин продолжит работу над мирным урегулированием украинского конфликта. По словам официального представителя ведомства Ван Вэньбиня, Пекин всегда активно настаивал на разрешении ситуации на Украине дипломатическим путем.
В конце прошлого года председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай поддерживает позицию Россию, которая не отказывается от возможности мирного урегулирования конфликта на Украине.
Вместе с тем Киев официально отказался от контактов с Москвой в октябре прошлого года. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров.
Спецоперация России по защите населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.