Как люди впервые заселили древний мегаконтинент Сахул Сейчас на нем расположены Австралия, Тасмания, Новая Гвинея и острова Ару.
Фоторепортажи
24Тени цветов: лучшие черно-белые фото года
10Сторонники экс-президента Бразилии на время захватили правительственные здания
Главное
13-17 февраля: главное за неделю
20:22 (мск), источник: Известия

Китай призвал Россию и Украину прекратить огонь и начать переговоры

Китай призывает Россию и Украину прекратить огонь и как можно скорее приступить к мирным переговорам. Об этом заявил 17 февраля постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь, выступая на заседании Совбеза организации по теме годовщины Минских договоренностей.

Источник: Reuters

«США, Евросоюз, НАТО также должны сесть вместе с Россией [за стол переговоров], чтобы вести всеобъемлющий, глубокий диалог они должны обсуждать, как создавать взвешенную, эффективную и прочную архитектуру безопасности», — указал Цзюнь.

В свою очередь, в начале февраля глава МИД России Сергей Лавров указал на то, что мировые лидеры не пытаются убедить Украину вернуться к мирным переговорам.

В январе в МИД Китая заявили, что Пекин продолжит работу над мирным урегулированием украинского конфликта. По словам официального представителя ведомства Ван Вэньбиня, Пекин всегда активно настаивал на разрешении ситуации на Украине дипломатическим путем.

В конце прошлого года председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай поддерживает позицию Россию, которая не отказывается от возможности мирного урегулирования конфликта на Украине.

Вместе с тем Киев официально отказался от контактов с Москвой в октябре прошлого года. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров.

Спецоперация России по защите населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
переговорыдипломатия