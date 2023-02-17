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22:22 (мск), источник: ТАСС

Вучич заявил об улучшении отношений между Сербией и США

Президент Сербии ранее предлагал американцам «помечтать» в ответ на заявление заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэля Эскобара о том, что финальной точкой переговоров Белграда и Приштины должно быть взаимное признание.

Источник: AP 2022

МЮНХЕН, 17 февраля. /ТАСС/. Двусторонние отношения между Сербией и США продолжают укрепляться. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном на полях Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу.

«Кроме обсуждения отношений между Белградом и Приштиной, мы подтвердили улучшение двусторонних отношений между Сербией и США», — написал Вучич в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской).

Ранее сербский лидер предлагал американцам «помечтать» в ответ на заявление заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэля Эскобара о том, что финальной точкой переговоров Белграда и Приштины должно быть взаимное признание. Он отмечал, что Запад угрожает не позволить Сербии вступить в Евросоюз и отозвать все иностранные инвестиции в случае ее отказа от плана урегулирования косовского вопроса, подготовленного Германией и Францией.

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