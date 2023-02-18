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06:07 (мск), источник: Lenta.Ru

Евросоюз направит гражданскую миссию в Армению

Евросоюз (ЕС) на следующей неделе планирует направить гражданскую миссию из 100 человек в Армению, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Об этом пишет ТАСС.

Источник: Reuters

По словам политика, ЕС направит миссию, которая будет способствовать миру и стабильности. «Мы приветствуем прогресс, достигнутый путем демократических реформ, и будем развивать потенциал нашего плана экономических инвестиций», — подчеркнула она.

23 января ЕС согласовал создание гражданской миссии в Армении, целью которой является содействие урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе. Глава евродипломатии Жозеп Боррель отметил, что учреждение миссии в Армении открывает новый этап в деятельности ЕС на Южном Кавказе. Согласно заявлению, она будет проводить постоянное патрулирование и докладывать Брюсселю о ситуации.

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