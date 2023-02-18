В Пекине назвали абсурдной политику США в отношении Китая

ПЕКИН, 18 февраля. /ТАСС/. Глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), член Политбюро Ван И указал на абсурдность политики Вашингтона в отношении КНР, назвав недавние меры США по уничтожению китайского метеорологического аэростата «предистеричным состоянием». Соответствующее заявление он сделал в ходе встречи в Мюнхене с министром иностранных дел Пакистана Билавалом Бхутто Зардари, передает в субботу агентство Xinhua.
«Китайский беспилотный аэростат в силу форс-мажорных обстоятельств отклонился от курса и попал в воздушное пространство США, — приводит агентство слова китайского дипломата. — Американская сторона, пренебрегая фактами, злоупотребила военной силой. США отреагировали чересчур [бурно], устроив шумиху, — подобные предистеричные действия свидетельствуют, что Соединенные Штаты в отношении Китая руководствуются предрассудками и незнанием, которые уже доведены до стадии абсурда».
Как уточнил Ван И, Пекин потребовал от Вашингтона «проявить добрую волю» при урегулировании подобных проблем. Он напомнил, что в нештатных ситуациях следует проявлять хладнокровие и здравомыслие.
По словам главы канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК, власти США «не должны повторять подобных абсурдных действий, обусловленных внутриполитическими мотивами».
В начале февраля власти США обнаружили над континентальной частью страны китайский аэростат на высоте, которая значительно превышала стандартные параметры для коммерческих авиаперевозок. Как утверждается, он не представлял угрозы для людей на земле. Американские ВС сбили в пределах воздушного пространства Соединенных Штатов этот «разведывательный» воздушный шар, который, как считает Пентагон, занимался «сбором важной информации». В связи с указанным происшествием госсекретарь Энтони Блинкен отложил визит в Китай.