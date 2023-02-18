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12:44 (мск), источник: © РИА Новости

Украинские олигархи скрывают активы в Крыму, заявили власти

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев — РИА Новости. Украинские олигархи продолжают скрывать свои активы в Крыму, перерегистрировав их на различные аффилированные структуры, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.

Источник: Reuters

Ранее крымский парламент национализировал имущества ряда украинских олигархов, связанных с киевской властью и совершающих в отношении России недружественные действия. Среди них Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Арсений Яценюк, Нестор Шуфрич, Сергей Тарута и другие. В свою очередь, глава республики Сергей Аксенов заявил, что все средства от продажи этого имущества пойдут на нужды участников специальной военной операции.

«Украинские олигархи продолжают скрывать в Крыму свои активы, в том числе движимое и недвижимое имущество, перерегистрировав их на различные аффилированные структуры, чтобы было труднее установить и выйти на подлинного собственника», — сказал РИА Новости Константинов.

По его словам, работа по выявлению крымского имущества украинских олигархов, политиков и бизнесменов, враждебно настроенных по отношению к России, продолжается и будет доведена до конца. При этом средства от продажи национализированного имущества планируется направить на социальную поддержку участников спецоперации и их семей.

В то же время глава парламента подчеркнул, что собственности добропорядочных украинцев, которые не вели никакой антироссийской деятельности, ничего не угрожает.

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