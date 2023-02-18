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18:01 (мск), источник: ТАСС

Премьер Ирака заявил, что группировки ИГ на территории страны больше не существует

МЮНХЕН, 18 февраля. /ТАСС/. Террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) больше не существует на территории Ирака. Об этом в субботу заявил иракский премьер-министр Мухаммед ас-Судани во время дискуссии, прошедшей в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

Источник: Reuters

«Мы [иракские власти] окончательно победили терроризм, ИГ больше не существует на территории Ирака», — отметил он. Вместе с тем премьер пояснил, что «отдельные экстремистские элементы еще действуют в стране и остатки ИГ присутствуют у границы с Сирией, но они постоянно преследуются иракскими силами безопасности». В этом контексте ас-Судани подчеркнул необходимость международного сотрудничества и координации действий в борьбе с террором и существующей международной террористической сетью.

Премьер Ирака не указал сроки завершения присутствия в стране сил международной коалиции, основную часть которой составляют военнослужащие США.

«В настоящее время мы вырабатываем форму дальнейшего присутствия сил коалиции, но уже сейчас иностранные военные заняты в основном подготовкой иракских [военных] кадров, информационной поддержкой на уровне советников», — сказал он.

Кроме того, «обсуждаются вопросы сокращения численности иностранного контингента и его передислокации», добавил премьер.

По мнению ас-Судани, «окончательные сроки вывода сил коалиции должны определять профессионалы в ходе консультаций, принимая во внимание конкретные обстоятельства».

Ас-Судани подтвердил, что у Ирака сложились хорошие отношения как с Ираном, так и с США. «Это сотрудничество не может нанести вреда ни одной из сторон», — заверил премьер-министр. Более того, как сообщил глава иракского кабмина, Багдад «стремится быть своеобразным хабом для проведения встреч и переговоров между странами, особенно государствами региона».

В этой связи премьер напомнил о роли Ирака в организации диалога между Ираном и Саудовской Аравией.

«К сожалению, сейчас ирано-саудовские переговоры приостановились, но обе стороны очень серьезно заинтересованы в их продолжении при посредничестве Багдада», — отметил он.

Касаясь внутренней ситуации в Ираке, ас-Судани указал на решимость правительства в борьбе с коррупцией.

«Это явление крайне затрудняет проведение реформ и самым негативным образом влияет на процесс перестройки экономики страны», — отметил он. По словам иракского премьер-министра, опасность заключается и в том, что коррупционные схемы позволяют отдельным фондам участвовать в финансировании терроризма.

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