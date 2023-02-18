Медведев ответил на заявление Столтенберга о высоком риске победы России

«Перевожу на понятный русский: риск начала третьей мировой войны существенно меньше риска победы нашей страны. Уроды. Ненавидят и боятся», — написал Медведев в своем Telegram-канале.
Сегодня на Мюнхенской конференции по безопасности Столтенберг заявил, что эскалация конфликта на Украине несет меньшие риски для НАТО, чем победа России, которая будет «чрезвычайно» опасной для союзников. «Многие задаются вопросом, не несет ли военная помощь Украине риск эскалации конфликта. Я могу сказать: свободных от риска вариантов нет. Но риск победы Путина гораздо выше», — сказал он.
По словам Столтенберга, победа России «будет чрезвычайно» опасной для НАТО, поэтому необходимо продолжать поддерживать Украину. Также генсек считает, что страны альянса должны готовиться к противостоянию с Россией: модернизировать собственные армии, укреплять отношения между странами Европы и США и в целом укреплять «стойкость» западного общества.
В конце января Медведев назвал конфликт с Украиной и Европой новой Отечественной войной. Он заявил, что победа будет за Россией, как это произошло в 1812 и 1945 гг. Политик также говорил, что проигрыш ядерной державы в обычном конфликте может привести к началу ядерной войны.