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19:24 (мск), источник: Коммерсантъ

Кадыров заявил, что не влияет на кадровые перестановки в Минобороны

Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил не связывать любое назначение в структуре Минобороны с его высказываниями. По словам Кадырова, он выполняет решения Минобороны, а не обдумывает их, а свое мнение высказывает потому, что имеет данные о ходе военной операции.

Источник: AP 2022

«Запомните, друзья, мы выполняем приказы, а не обдумываем их. Любое назначение Верховным Главнокомандующим, любой приказ, любая задача — каждое из таких решений нами поддерживается. И это не происходит по щучьему веленью и моему личному хотенью», — написал Кадыров в Telegram. Он отметил, что у боевых офицеров из Чечни «прекрасные слаженные отношения» с Минобороны.

«Да, имея доступ к данным хода СВО, к информации о потенциале Российской армии, ее возможностях и многое другое, у меня может быть собственное мнение, которое я, как Рамзан Кадыров, тоже имею право высказать. Но не я назначаю на командные должности и не я снимаю с них», — добавил он.

27 октября Рамзан Кадыров обвинил командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) Александра Лапина в неудачах на краснолиманском направлении. Он говорил, что генерал недобросовестно выполняет свои обязанности.

Александр Лапин занимал пост командующего войсками ЦВО до октября 2022 года. СМИ со ссылкой на источники сообщили, что в начале января его назначили на пост начальника Главного штаба сухопутных войск вооруженных сил. Вчера, 17 февраля, командующим ЦВО был официально назначен генерал-лейтенант Андрей Мордвичев.

Анастасия Ларина.

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