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20:14 (мск), источник: © РИА Новости

В Лондоне признались в отсутствии у Европы исправных танков для Киева

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что уже после решения о поставках Украине западных танков многие страны обнаружили, что у них нет исправных танков, которые можно передать Киеву.

Источник: AP 2022

«Политическое решение есть. Но многие страны обнаруживают, что их армии не имеют исправных танков, которые они могут поставить. Политики отправили своих военных на склады и обнаружили, что их танки не исправны или не отремонтированы для доставки на Украину», — сказал Уоллес в интервью журналу Spiegel.

По его словам, странам НАТО «пришлось с болью осознать», что за последние 30 лет их армии были истощены.

«Есть цифры, сколько у каждой страны есть танков. Но есть реальность, которая говорит нам, что слишком немногие из них исправны», — отметил министр, по словам которого запасы боеприпасов также оказались недостаточны.

Вместе с тем, по словам Уоллеса, «танки — это не чудо-оружие для немедленной победы в войне». «Конечно, танки сделают украинцев сильнее, но это не волшебное зелье, которое вдруг все меняет», — считает министр.

Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше. Запад должен понимать, что поставки оружия Украине не укрепят его безопасность, заявляли в МИД РФ.

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