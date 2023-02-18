Орбан рассказал, как Запад превратил украинский конфликт в общеевропейский

«Так не должно было произойти. Точнее, могло произойти и по-другому. Мы могли бы дать гарантии, что не примем Украину в НАТО, но сделали наоборот и подтвердили свое предыдущее решение 2008 года, что мы их примем», — сказал Орбан в ходе речи, посвященной итогам 2022 года.
По его словам, Запад мог бы следовать стратегии локализации конфликта, как уже поступал в 2008 году под руководством президента Франции Николя Саркози, и проведении мирных переговоров, как в 2014 году под руководством канцлера Германии Ангелы Меркель.
«Год назад Запад выбрал другое решение… Он не изолировал конфликт, а поднял его на общеевропейский уровень. Его можно было квалифицировать как локальную региональную войну или как вооруженный конфликт между двумя славянскими государствами, как предлагала Венгрия. То, что произошло — еще один аргумент против брюссельского сверхгосударства и в пользу сильных национальных государств. Когда государства-члены принимали решение, наступил мир. Когда имперский центр решал — война», — сказал Орбан.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.