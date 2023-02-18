Нидерланды вышлют из страны около 10 российских дипломатов

Глава МИД пояснил свое решение тем, что якобы Россия направляет в Нидерланды в качестве дипломатов сотрудников разведки. Также, по его словам, кабинет министров не может позволить, чтобы в посольстве России в Гааге работало больше дипломатов, чем в посольстве Нидерландов в Москве. Они должны будут покинуть страну в течение двух недель.
Хукстра добавил, что помимо этого Россия якобы задерживает выдачу виз голландским дипломатам. При этом он подчеркнул, что посольство останется открытым и он считает важным не закрывать его. «Важно, чтобы посольства оставались открытыми как канал связи, даже сейчас, когда отношения с Россией стали более сложными, чем когда-либо», — сказал министр.
Издание также напомнило, что с 20 февраля будет закрыто генеральное консульство Нидерландов в Санкт-Петербурге, с 21 февраля — российское торговое представительство в Амстердаме.
17 февраля в пресс-службе МИД России сообщили, что потребовали прекратить «навязчивые попытки нидерландских властей безосновательно возложить ответственность» за авиакатастрофу рейса МН17, которая произошла в Донбассе 17 июля 2014 г. Об этом было заявлено послу Нидерландов Хиллесу Арно Бесхоор Плуху, который посетил министерство 16 февраля. Также в министерстве обратили внимание посла на «деструктивную позицию Гааги» по поводу выдачи виз для россиян. В ведомстве призвали отказаться от «языка ультиматумов» и продолжить конструктивный диалог.
В конце марта 2022 г. Нидерланды выслали из страны 18 дипломатов России, обвинив тех в работе на российские спецслужбы. В ответ МИД России объявил персонами нон грата 14 сотрудников посольства Нидерландов в Москве, одного сотрудника генконсульства страны в Санкт-Петербурге.