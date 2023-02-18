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21:54 (мск), источник: ТАСС

Алиев заявил, что Азербайджан выступает за скорейшую нормализацию отношений с Арменией

Азербайджанский президент отметил, что Баку выступает за делимитацию границ на основе исторических карт и хочет, чтобы армянская сторона отказалась от территориальных претензий.

Источник: AP 2022

МЮНХЕН, 18 февраля. /ТАСС/. Азербайджан стремится к скорейшей нормализации отношений с Арменией. Об этом заявил президент Ильхам Алиев в субботу азербайджанским журналистам по завершении состоявшегося в рамках Мюнхенской конференции по безопасности панельного заседания, посвященного Южному Кавказу.

«Мы хотим, чтобы отношения с Арменией поскорее нормализовались, чтобы период вражды остался позади. И если армянская сторона найдет в себе волю и силы, то уверен, в ближайшее время можно будет добиться этого», — сказал азербайджанский лидер.

Излагая позицию Азербайджана по нормализации отношений с Арменией, Алиев подчеркнул, что Баку хочет, чтобы карабахский вопрос был исключен из международной повестки дня.

«Мы не можем позволить, чтобы карабахский вопрос в какой-либо форме был включен в договор, который будет подписан между Азербайджаном и Арменией. Я сказал об этом на встрече с участием [госсекретаря США Энтони] Блинкена».

Алиев также подчеркнул, что Азербайджан выступает за делимитацию границ с Арменией на основе исторических карт. «Мы хотим, чтобы Армения отказалась от территориальных претензий к нам», — добавил он.

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