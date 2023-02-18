Кулеба рассказал, кто может стать сдерживающим фактором в действиях России

Ранее в субботу глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Китай продолжит стоять на стороне мира и диалога в украинском вопросе.
«Мы считаем, что Китай может сыграть важную роль в сдерживании агрессивных намерений и действий России с учетом сложившихся отношений между Китаем и Россией», — заявил Кулеба в видео, опубликованном изданием «Страна» в телеграм-канале.
Он отметил, что с нетерпением ждет беседы с Ван И, которая пройдет в Мюнхене. Но, по его словам, никакие договоренности не могут иметь в основе территориальные уступки Украины.