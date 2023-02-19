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00:04 (мск), источник: Коммерсантъ

Макрон хочет поражения РФ на Украине, но не ее «полного разгрома»

Президент Франции Эмманюэль Макрон хочет, чтобы Россия потерпела поражение на Украине. Вместе с тем он не поддержал тех, кто выступает за ее полный разгром, в том числе на территории самой РФ.

Источник: AP 2022

«Я хочу, чтобы Россия потерпела поражение на Украине, и я хочу, чтобы Украина могла защитить свою позицию. Но я убежден, что, в конце концов, это не завершится военным путем. Я не считаю, как некоторые, что мы должны стремиться к полному разгрому России, атакуя Россию на ее земле. Эти наблюдатели (которые так считают.— “Ъ”) хотят, прежде всего, сокрушить Россию. Но это никогда не было и никогда не будет позицией Франции», — сказал господин Макрон в интервью французским журналистам (цитата по газете JDD).

Президент Франции на Мюнхенской конференции по безопасности 17 февраля заявил, что ради сохранения стабильности и миропорядка, основанного на правилах, «России нельзя дать победить в этой войне».

По его мнению, только поставки оружия Киеву позволят ему «перейти в контрнаступление, что сделает возможными переговоры на условиях украинской стороны». Вместе с тем господин Макрон отмечал, что для надежного мира на континенте странам необходимо научиться решать «российский вопрос», «но со всем здравомыслием, без всякого самодовольства».

Леонид Уварчев

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Макрон Эмманюэль