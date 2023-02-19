Посол РФ Антонов обвинил США в разжигании кризиса на Украине

Дипломат ответил на заявление вице-президента США Камалы Харрис на Мюнхенской конференции по безопасности о том, что Россия якобы совершает преступления против человечности на Украине. Такие слова он назвал циничной и беспрецедентной «попыткой демонизировать Россию» в рамках гибридной войны.
«Нет никаких сомнений, что цель таких выпадов Вашингтона ― оправдать собственные действия по разжиганию украинского кризиса. Прежде всего безудержную милитаризацию киевского режима», ― отметил Антонов.
Он напомнил, что раньше в США заявляли, что будут поставлять на Украину только оборонительные вооружения, однако теперь передают Киеву и тяжелую бронетехнику, и реактивные системы залпового огня с боеприпасами дальнего радиуса действия, а также снабжают украинских боевиков разведданными.
Посол обратил внимание, что при этом в Вашингтоне спокойно игнорируют «зверства режима [президента Украины Владимира] Зеленского». Он указал, что США никак не реагируют на применение запрещенных боеприпасов на Украине, а также на расстрелы пленных российских солдат.
«Соединенные Штаты полностью игнорируют продолжающиеся много лет удары по населенным пунктам на Донбассе ― детсадам, школам, больницам и жилым домам», ― добавил дипломат.
Ранее, 18 февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не будет передавать Украине кассетные бомбы и фосфорные боеприпасы. Данный тип вооружений запрещен к использованию международным правом.
Накануне министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков во время выступления на Мюнхенской конференции призвал западные страны поставить Украине фосфорное огнестрельное оружие и кассетные боеприпасы, запрещенные международным правом.
10 февраля газета The Wasington Post сообщила, что Пентагон намерен призвать конгресс Соединенных Штатов Америки возобновить финансирование сверхсекретных программ на Украине, которые были приостановлены перед началом российской специальной военной операции. В статье отмечается, что в случае одобрения эти программы могут возобновиться уже в 2024 году.
До этого, 8 февраля, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя рассказал о случаях применения Киевом химического оружия. В частности, дипломат обратил внимание на распространенные украинской прессой сообщения о применении подобного рода оружия и указал, что компетентные органы РФ проверяют соответствующую информацию.
14 января беженка из Соледара рассказала, что в составе украинских сил в городе находились наемники из Польши и Великобритании. Она добавила, что украинские войска обстреливали фосфорными снарядами гуманитарные конвои с беженцами в Соледаре.
Специальная военная операция по защите гражданского населения Донбасса проводится с 24 февраля 2022-го. Решение о ее начале было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.