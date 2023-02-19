Боррель заявил о недостаточном количестве поставляемых Киеву боеприпасов

Он подчеркнул, что ЕС должен решить эту проблему в течение недель. По словам Борреля, внеочередная встреча глав МИД ЕС пройдет 6—7 марта, чтобы скоординировать поставки дополнительных вооружений и боеприпасов Украине.
«Мы должны быстро увеличить и ускорить военные поставки Украине. Украина находится в критической ситуации с точки зрения боеприпасов, эта проблема должна быть решена в течение недель», — сказал Боррель.
По его словам, эта проблема не может быть решена путем совместных закупок боеприпасов, так как любые заказы окажутся в конце длинного списка, который страны ЕС уже разместили. В связи с этим Боррель призвал использовать запасы, которые есть у стран — членов ЕС уже сейчас, отметив, что потом они восполнят всё за счет совместных поставок.
Днем ранее агентство Reuters сообщило, что главы МИД стран ЕС собираются 20 февраля обсудить идею совместных закупок снарядов натовского калибра 155 мм. Отмечается, что Евроcоюз намерен объединить усилия с оборонной промышленностью блока, чтобы ускорить и увеличить производство боеприпасов, необходимых Украине.
В тот же день министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что многие страны обнаружили отсутствие у них исправных танков для передачи Киеву. Кроме того, запасы боеприпасов также оказались недостаточны. Как отметил Уоллес, странам НАТО «пришлось с болью осознать», что за последние 30 лет их армии были истощены.
15 февраля экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что у Киева, очевидно, заканчиваются боеприпасы. Он допустил, что это вынудит киевские власти отступать. В противном случае, по мнению Макгрегора, украинские войска будут просто уничтожены.
Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято на фоне обострения в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.