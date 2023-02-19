В Турции назвали причину обрушения зданий при землетрясении Большинство разрушенных зданий были построено до 1999 года, когда турецкие власти ужесточили правила строительства в сейсмоопасных зонах
Фоторепортажи
22Прощание с Инной Чуриковой
30Cамые красивые и интересные снимки 2022 года
Главное
13-17 февраля: главное за неделю
14:27 (мск), источник: РБК

Макрон заявил, что НАТО не смогло объяснить свои цели России

По словам французского президента, альянс не был подходящим инструментом для переосмысления отношений с Россией. Путин неоднократно заявлял, что натовские страны не выполнили обещания не расширяться «ни на один дюйм» на восток.

Источник: Reuters

Члены НАТО не смогли объяснить России свои намерения, вследствие чего Москва сочла их экспансионистскими. Об этом заявил французский президент Эмманюэль Макрон в интервью Journal du Dimanche.

«Альянс не был подходящим инструментом для переосмысления отношений с Россией, а его члены не смогли понятно объяснить свои намерения, что было расценено русскими как экспансионизм», — сказал французский лидер.

Издание отметило, что позиция НАТО «частично» объясняет речь президента России Владимира Путина на Мюнхенской конференции в 2007 году.

В 2007 году Путин произнес речь на Мюнхенской конференции по безопасности, где подверг жесткой критике внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства, выступил против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны.

Путин неоднократно заявлял, что натовские страны не выполнили обещания не расширяться «ни на один дюйм» на восток.

Читайте также
Захарова ответила на слова Макрона о нежелании «разгрома» России

Так, в декабре 2021 года он отметил, что Запад неоднократно игнорировал опасения России по поводу расширения НАТО, при этом в 1990-е годы Москва делала все, чтобы выстроить нормальные отношения с Западом. Российский президент обвинил страны Запада в «попытке дальнейшего развала» страны и расширении военного блока.

В обращении 24 февраля, в день начала российской военной операции на Украине, Путин вновь обратился к этой теме. «Повторю: обманули, а выражаясь народным языком, просто кинули», — сказал он. Глава государства назвал неприемлемым «дальнейшее расширение инфраструктуры Североатлантического альянса, начавшееся военное освоение территорий Украины».

В фильме режиссера Оливера Стоуна «Интервью с Путиным» российский лидер также указывал на то, что первый президент СССР Михаил Горбачев совершил ошибку, не потребовав у Запада документально зафиксированных гарантий о нерасширении НАТО на восток.

Глава НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, подчеркнул, что НАТО никогда не давало обещаний не расширять альянс. «В учредительном документе нашей организации говорится, что любая европейская страна может стать членом альянса», — заключил он.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Губернатор ответил Барбаре Брыльской на ее слова о жизни россиян в нищете
Зеленский заявил об «уже начавшемся» наступлении России
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
НАТОМакрон Эмманюэль