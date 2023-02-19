Макрон заявил, что НАТО не смогло объяснить свои цели России

Члены НАТО не смогли объяснить России свои намерения, вследствие чего Москва сочла их экспансионистскими. Об этом заявил французский президент Эмманюэль Макрон в интервью Journal du Dimanche.
«Альянс не был подходящим инструментом для переосмысления отношений с Россией, а его члены не смогли понятно объяснить свои намерения, что было расценено русскими как экспансионизм», — сказал французский лидер.
Издание отметило, что позиция НАТО «частично» объясняет речь президента России Владимира Путина на Мюнхенской конференции в 2007 году.
В 2007 году Путин произнес речь на Мюнхенской конференции по безопасности, где подверг жесткой критике внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства, выступил против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны.
Путин неоднократно заявлял, что натовские страны не выполнили обещания не расширяться «ни на один дюйм» на восток.
Так, в декабре 2021 года он отметил, что Запад неоднократно игнорировал опасения России по поводу расширения НАТО, при этом в 1990-е годы Москва делала все, чтобы выстроить нормальные отношения с Западом. Российский президент обвинил страны Запада в «попытке дальнейшего развала» страны и расширении военного блока.
В обращении 24 февраля, в день начала российской военной операции на Украине, Путин вновь обратился к этой теме. «Повторю: обманули, а выражаясь народным языком, просто кинули», — сказал он. Глава государства назвал неприемлемым «дальнейшее расширение инфраструктуры Североатлантического альянса, начавшееся военное освоение территорий Украины».
В фильме режиссера Оливера Стоуна «Интервью с Путиным» российский лидер также указывал на то, что первый президент СССР Михаил Горбачев совершил ошибку, не потребовав у Запада документально зафиксированных гарантий о нерасширении НАТО на восток.
Глава НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, подчеркнул, что НАТО никогда не давало обещаний не расширять альянс. «В учредительном документе нашей организации говорится, что любая европейская страна может стать членом альянса», — заключил он.