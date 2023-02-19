Российское посольство в Нидерландах объявило о прекращении приема граждан

Посольство в Гааге также временно прекратит прием без предварительной записи по пенсионным вопросам и оформлению свидетельств на возвращение в Россию, говорится в сообщении. По вопросам оформления виз для въезда в РФ следует обращаться в Российский визовый центр, уточнили в посольстве.
«Сожалеем о временных неудобствах, вызванных недружественным действиями властей Нидерландов», — говорится в заявлении.
Ранее министр иностранных дел королевства Вопке Хукстра заявил, что Нидерланды приняли решение выслать из страны около 10 российских дипломатов, сообщало Nederlandse Omroep Stichting (NOS). Министр пояснил свое решение тем, что якобы Россия направляет в Нидерланды в качестве дипломатов сотрудников разведки. Также, по его словам, кабинет министров не может позволить, чтобы в посольстве России в Гааге работало больше дипломатов, чем в посольстве Нидерландов в Москве. Они должны будут покинуть страну в течение двух недель.
Хукстра добавил, что помимо этого Россия задерживает выдачу виз голландским дипломатам. При этом он подчеркнул, что посольство останется открытым и он считает важным не закрывать его. «Важно, чтобы посольства оставались открытыми как канал связи, даже сейчас, когда отношения с Россией стали более сложными, чем когда-либо», — сказал министр. Издание также напомнило, что с 20 февраля будет закрыто генеральное консульство Нидерландов в Санкт-Петербурге, с 21 февраля — российское торговое представительство в Амстердаме.
17 февраля в пресс-службе МИД России сообщили, что потребовали прекратить «навязчивые попытки нидерландских властей безосновательно возложить ответственность» за авиакатастрофу рейса МН17, которая произошла в Донбассе 17 июля 2014 г. Об этом было заявлено послу Нидерландов Хиллесу Арно Бесхоор Плуху, который посетил министерство 16 февраля. Также в министерстве обратили внимание посла на «деструктивную позицию Гааги» по поводу выдачи виз для россиян. В ведомстве призвали отказаться от «языка ультиматумов» и продолжить конструктивный диалог.
В конце марта 2022 г. Нидерланды выслали из страны 18 дипломатов России, обвинив тех в работе на российские спецслужбы. В ответ МИД России объявил персонами нон грата 14 сотрудников посольства Нидерландов в Москве, одного сотрудника генконсульства страны в Санкт-Петербурге.