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14:09 (мск), источник: Коммерсантъ

Песков: Путин в послании Федеральному собранию даст оценку спецоперации

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в послании Федеральному собранию уделит много времени теме специальной военной операции. По его словам, это ожидаемо, поскольку на данном этапе необходимо услышать оценку происходящего.

Источник: РИА "Новости"

«Конечно, на таком ответственном и очень сложном этапе нашего развития, нашей жизни все ожидают послания в надежде услышать оценку происходящего, оценку спецоперации, оценку международной ситуации и видение президентом того, как мы с этим справляемся и как мы пойдем развиваться дальше», — сказал Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия-1».

Представитель Кремля подчеркнул, что «вся наша жизнь сейчас крутится вокруг темы СВО» и специальная военная операция влияет на континент.

Оглашение послания Владимира Путина состоится 21 февраля и пройдет в московском Гостином дворе. В сетке вещания телеканалов оно запланировано с 12:00 до 13:00. В Кремле говорили, что акцент будет сделан «на текущей ситуации». Дмитрий Песков допускал, что на оглашение послания могут пригласить участников спецоперации.

Лусине Баласян

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