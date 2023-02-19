Пекин отказался мириться с попытками США надавить на отношения России и КНР

«Мы никогда не смиримся с указаниями и даже угрозами с целью давления со стороны США в отношении российско-китайских отношений», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте МИД КНР.
Ван И подчеркнул, что российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия основаны на принципах неприсоединения, неконфронтации и ненацеливания на третьи стороны. Он отметил, что сотрудничество Москвы и Пекина — это внутреннее дело двух независимых государств.
Китайский дипломат также отметил, что в украинском вопросе его страна всегда играла конструктивную роль, выступая за содействие миру и проведение переговоров. По его словам, такой крупной державе как Соединенные Штаты тоже следовало бы продвигать политическое урегулирование кризиса, «а не подливать масла в огонь и пользоваться возможностью для извлечения выгоды».