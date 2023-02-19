Какие новые штрафы ждут владельцев домов и дач в 2023 году Владельцы загородной недвижимости неожиданно стали получать уведомления о штрафах. Почему так происходит и как собственникам избежать незапланированных расходов?
Фоторепортажи
14Крещенские купания в России
28Победители премии Sony World Photography Awards 2023
Главное
13-17 февраля: главное за неделю
16:55 (мск), источник: © РИА Новости

Пекин отказался мириться с попытками США надавить на отношения России и КНР

ПЕКИН, 19 фев — РИА Новости. Пекин не смирится с давлением и угрозами Вашингтона в вопросе отношений с Москвой, заявил член политбюро Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Мюнхене.

Источник: РИА "Новости"

«Мы никогда не смиримся с указаниями и даже угрозами с целью давления со стороны США в отношении российско-китайских отношений», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте МИД КНР.

Ван И подчеркнул, что российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия основаны на принципах неприсоединения, неконфронтации и ненацеливания на третьи стороны. Он отметил, что сотрудничество Москвы и Пекина — это внутреннее дело двух независимых государств.

Китайский дипломат также отметил, что в украинском вопросе его страна всегда играла конструктивную роль, выступая за содействие миру и проведение переговоров. По его словам, такой крупной державе как Соединенные Штаты тоже следовало бы продвигать политическое урегулирование кризиса, «а не подливать масла в огонь и пользоваться возможностью для извлечения выгоды».

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Россию пообещали уничтожить через три месяца
'Убрать вместе с Байденом': в США назвали пять главных военных преступников
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта