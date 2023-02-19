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16:59 (мск), источник: © РИА Новости

В Минобороны опровергли сообщения об увольнении офицеров ДНР и ЛНР

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Министерство обороны опровергло данные об увольнении офицеров 1-го Донецкого и 2-го Луганского армейских корпусов после их вхождения в состав российских Вооруженных сил.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Информация о якобы увольнении после принятия в состав российских вооруженных сил офицеров данных армейских корпусов абсолютно не соответствует действительности», — подчеркнули в ведомстве.

Там уточнили, что ни одного приказа Минобороны по этому поводу нет и не было. В ведомстве добавили, что все бойцы этих соединений достойно и самоотверженно выполняют боевые задачи в рамках специальной военной операции на Украине.

С 1 января 2023 года личный состав 1-го армейского Донецкого корпуса и 2-го гвардейского армейского Луганско-Северодонецкого корпуса в полном составе с техникой, вооружением и материальными средствами вошел в состав Вооруженных сил России. В министерстве обороны отметили, что «приобретенный за восемь лет боевой опыт подтверждает, что эти соединения являются боеспособными соединениями российской армии».

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