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20:03 (мск), источник: Известия

Вашингтон назвал красной линией возможную поставку Китаем оружия России

Поставки оружия КНР в РФ для боев на Украине будут красной линией для США. Об этом в воскресенье, 19 февраля, заявила американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд.

Источник: AP 2022

«Мы также ясно заявляем, что если будут любые намерения или усилия по оказанию поддержки России [в конфликте на Украине], то это неприемлемо. Это станет красной линией», — приводятся ее слова на сайте миссии.

Томас-Гринфилд указала, что Китаю уже говорили о последствиях такого шага. Однако, по ее словам, США не собираются забегать вперед и объявлять о своих планах.

«Но мы ясно заявили Китаю, что будут последствия, если они примут такое неблагоприятное решение», — заключила она.

Днем ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты обеспокоены возможной помощью со стороны Китая в адрес России в ведении боевых действий на Украине. В тот же день он предупредил Китай о последствиях, если он окажет материальную помощь России в специальной военной операции.

В свою очередь, глава канцелярии комиссии по иностранным делам центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК) Ван И заявил, что КНР никогда не смирится с давлением и угрозами США в адрес российско-китайских отношений.

В США не раз отмечали, что обеспокоены сближением Москвы и Пекина. Так, 30 декабря прошлого года в Госдепе сообщили, что США внимательно следят за действиями Китая и предупреждают о возможных последствиях в результате помощи России в СВО и содействия обходу введенных западных санкций.

При этом в тот же день президент России Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин провели переговоры по видеосвязи, в ходе которых российский глава государства назвал текущие отношения России и КНР лучшими за всю историю. Он отметил, что Россия и Китай достойно выдерживают все испытания, являются образцом для держав в XXI веке.

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