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22:14 (мск), источник: Ведомости

Зеленский утвердил санкции в отношении 333 российских банкиров и Московской биржи

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об утверждении санкций в отношении 333 граждан России и одного юридического лица, следует из опубликованных на сайте офиса главы государства документов. В список вошли финансисты и топ-менеджеры нескольких российских банков.

Источник: Reuters

В список вошли несколько топ-менеджеров «Альфа-банка», Московского кредитного банка (МКБ), Совкомбанка, МТС, «Дом. РФ», «Уралсиба», ФК «Открытие», «Сити-банка», «Металлинвестбанка» и др. Также под санкции попала Московская биржа.

Ограничения вводятся сроком на 10 лет. Санкции предусматривают блокировку активов на территории Украины, приостановку торговых операций и др.

12 февраля Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) о санкциях против 199 граждан России и одного украинца. В числе попавших под ограничения значатся в том числе советник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков, начальник государственно-правового управления президента Лариса Брычева, бывший руководитель аппарата Военно-промышленной комиссии Игорь Боровков, советник главы «Росатома» Ренат Карчаа, который сопровождал делегацию МАГАТЭ во время посещения Запорожской АЭС, а также бывший главный инженер украинской компании «Энергоатом» Юрий Черничук, назначенный в конце ноября прошлого года на должность нового директора Запорожской АЭС.

В середине января Зеленский утвердил введение санкций против 198 человек, среди которых российские военкоры, ведущие и актеры, а также граждане Украины и Белоруссии. В частности, ограничения были введены против телеведущих Ангелины Вовк, Дмитрия Губерниева, Бориса Корчевникова, режиссера Андрея Кончаловского, блогера Дмитрия Пучкова, продюсера Яны Рудковской, певца Юрия Лозы и других.

До этого украинский президент подписал указ о введении персональных санкций в отношении 119 российских и украинских деятелей культуры, шоу-бизнеса, политологов и медиаменеджеров.

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