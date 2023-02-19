Орбан призвал Евросоюз воевать с инфляцией, а не с Россией

«Если Брюссель в любом случае хочет воевать, то ему надо бы бороться против инфляции. Он этого не делает… Санкции — это оружие военной политики Брюсселя. Целились в Россию, а попали в Европу», — написал Орбан в Facebook*.
По его словам, «брюссельские санкции» являются «вирусом», который вызвал в Европе болезнь под названием «санкционная инфляция».
Орбан напомнил, что в ЕС «обещали», что санкции приведут к завершению конфликта на Украине и что они не будут распространены на российскую энергетику, однако в обоих случаях произошло иначе.
«Кроме того — мало кто об этом знает — в Брюсселе привязали цену на газ и цену на электроэнергию. Зря протестовали поляки и мы. Таким образом, повышение цен на газ немедленно сопровождается повышением цен на электроэнергию, даже если электроэнергия была произведена не с помощью газовых турбин, а с использованием солнечной энергии, энергии ветра, гидроэнергии, угольных электростанций или атомной энергии», — написал он.
Глава венгерского правительства добавил, что в его стране предпринимаются меры для борьбы с инфляцией и работают социальные программы «для защиты семей и предприятий».
Власти Венгрии ранее неоднократно заявляли, что не поддержат любые санкции против российской энергетики.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада заключается в ухудшении жизни миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.