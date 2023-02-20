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03:50 (мск), источник: ТАСС

Япония сообщила о запуске трех, предположительно, баллистических ракет КНДР

ТОКИО, 20 февраля. /ТАСС/. КНДР в понедельник осуществила три запуска, предположительно, баллистических ракет. Соответствующие уведомления распространила Береговая охрана Японии.

По ее данным, ракеты уже упали, район падения не уточняется. В то же время телеканал NHK со ссылкой на источники сообщил, что ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии. Вместе с тем агентство Kyodo со ссылкой на правительственный источник отметило, что власти тщательно изучают информацию, в том числе о количество ракетных пусков.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на южнокорейских военных сообщило о запуске одной баллистической ракеты в сторону Японского моря. Как отмечает агентство, береговая охрана Японии выпустила оповещение о возможном запуске еще двух баллистических ракет со стороны КНДР.

18 февраля Пхеньян осуществил запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-15», которая упала в японской исключительной экономической зоне, в 200 км к западу от северного острова Хоккайдо. Сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон в опубликованном 19 февраля заявлении выступила с предупреждением США и Южной Корее, отметив, что Пхеньян «следит за каждым действием врагов и на каждый враждебный акт крайне решительно ответит».

Нынешний ракетный пуск КНДР уже третий в этом году. В прошлом году Пхеньян осуществил рекордное количество пусков — более 70.

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