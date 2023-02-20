Глава Минобороны Германии: ближайшие недели станут решающими для Украины

По его словам, в первую очередь важно добиться создания на Украине надежной рабочей системы ПВО. «Ближайшие несколько недель станут весьма решающими для Украины, я думаю. Потому что, как мы уже выяснили у генерала Марка Милли, несколько месяцев назад в Рамштайне, еще осенью, приоритетной задачей для нас является обеспечение противовоздушной обороны… Поэтому ближайшие несколько месяцев очень важны, но не будут определяющими», — уверен Писториус.
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе Мюнхенской конференции призвал ускорить вооружение Киева. Канцлер Германии Олаф Шольц просил ускорить отправку боевых танков Украине, а также упрекнул союзников, которые до сих пор этого не сделали. Он не согласился, что поставки оружия Киеву продлевают конфликт. РФ на конференцию не пригласили.