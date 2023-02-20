Бизнес поделился ожиданиями от послания Путина

«Бизнес ждет от послания президента объявления курса на свободу предпринимательства. Важно не только сохранять базовые условия — то же налогообложение, но и снимать все новые регуляторные барьеры. Например, продлить мораторий на проверки на бессрочной основе», — заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов.
В свою очередь, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков полагает, что говорить следует о развитии экономики.
Я думаю, что надо больше говорить не о спецоперации, это результат, который уже есть, а о развитии экономики, социальной сферы. Понятно, будет разговор о новых территориях, об изменившемся мире, но все-таки главное — это экономика и на фоне экономики — развитие социальной сферы.
Анатолий Аксаков глава комитета Госдумы по финансовому рынку
Послание может стать отправной точкой для изменений в налоговой системе, считает партнер налоговой практики Key Consulting Group Вадим Егулемов. По его мнению, на это указывает информационный шум вокруг рекордного дефицита российского бюджета в январе.
Среди возможных налоговых инициатив, которые с начала текущего года уже обсуждались в публичном пространстве, Егулемов назвал дальнейшее развитие прогрессивной шкалы обложения НДФЛ. В 2021 году ставка налога на доходы свыше пяти миллионов рублей в год уже выросла с 13 до 15%.
Ныне предлагается увеличить налог на доходы свыше десяти миллионов рублей до 25%, а для так называемой сверхприбыли — до 40−50%.
Вадим Егулемовпартнер налоговой практики Key Consulting Group
Он также призвал не забывать о продекларированном ранее стремлении повысить ставки НФДЛ для уехавших из страны россиян, продолжающих получать зарплату в России. Все эти идеи, по мнению эксперта, могут быть отражены в послании.
Еще она из обсуждаемых сейчас инициатив связана с изъятием у крупного бизнеса полученной в предыдущие годы сверхприбыли: она может быть реализована как в форме разового добровольного взноса в бюджет, так и в виде увеличения налога на прибыль.
Возможно, эти предложения понравятся не всем, но сейчас не время для демаршей, полагает независимый эксперт в сфере промышленности и энергетики Леонид Хазанов.
«Сегодня, когда Запад пытается задавить санкциями Россию, ее бизнес должен доказать свой патриотизм на деле и оказать ей всяческую поддержку», — сказал он.
Хазанов уверен, что глава государства затронет вопрос о поддержке участников специальной военной операции на Украине и их семей.
«Я вообще не встречал пресс-релизов больших компаний, в частности металлургических, об оказании им помощи, хотя в то же время в прессе можно найти немало публикаций о том, как ею занимаются простые люди и власти регионов. <…> Между тем такие лидеры отечественной металлургии, как, например, группа НЛМК или “Северсталь”, вполне могут взять шефство над отдельными боевыми частями и обеспечивать их всем необходимым, начиная от продуктов питания и заканчивая лекарственными препаратами», — заявил эксперт.
Финансисты ожидают, что в ходе президентского послания будут объявлены новые льготные кредитные программы.
«Наибольшее внимание может быть уделено льготной ипотеке. Например, программам, ориентированным на новые территории и регионы, находящиеся вблизи зоны СВО. <…> Могут быть рассмотрены вопросы, связанные с выходом госбанков — Сбербанка и ВТБ в Крым, с работой банков на новых территориях», — сказал начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
Также, по его словам, Путин традиционно уделит внимание поддержке многодетных семей — например, через совершенствование механизма семейной ипотеки.
«Не исключено и обсуждение вопросов, связанных с кредитными каникулами для участников СВО и членов их семей», — добавил он.
Банкиры ожидают обсуждения вопросов, связанных с автокредитами.
«Поддержка отечественного автопрома приобрела особо важное значение из-за ухода из России большинства иностранных автоконцернов», — считает Осадчий.
Возможны и новые инициативы по поддержке малого и среднего бизнеса. При этом новых налоговых поблажек бизнес не ждет.
Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин напомнил, что к настоящему времени власти приняли достаточно большое количество мер поддержки для ключевых секторов.
Мы уже имеем меры поддержки, которые необходимы. Зря ждать налоговых поблажек, телеком-отрасль выживает неплохо, поэтому, я думаю, все будет привычно. Никаких сенсаций в этой области точно ждать не стоит.
Эльдар Муртазинведущий аналитик Mobile Research Group
Однако директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков хотел бы услышать о новых неналоговых мерах поддержки IT-отрасли. Например — о создании инвестфондов, занимающихся венчурным инвестированием, пояснил он.
«Сейчас много говорят о рекордных урожаях, но крестьяне начинают немного морщиться, потому что доходы резко упали. Наша задача — предложить те самые срочные меры для того, чтобы увеличить прибыльность хозяйств», — заметил глава Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) Владимир Плотников.
Он ожидает, что президент в своем послании не забудет и про село.
«Важнейшее направление нашей деятельности — добиться того, чтобы сельское хозяйство было прибыльным», — сказал Плотников.
По словам эксперта, аграрии рассчитывают на снятие ограничений на экспорт зерна, в том числе отмену пошлины, и на масштабные закупочные интервенции по всем регионам. Также сельхозпроизводителей волнует вопрос тарифов на электроэнергию.
«Несправедливо, когда тариф для промышленных предприятий в 2−2,5 раза меньше, чем для сельхозпроизводителей», — сказал глава ассоциации.
Для поддержки отрасли нужны меры по сдерживанию цен на минеральные удобрения и горюче-смазочные материалы.
«В прошлом году они были достаточно стабильны. В некоторых регионах в начале года цена на дизтопливо даже уменьшилась. Но мы не знаем, какой она будет в ходе весенней посевной кампании. Поэтому предлагаем убрать акцизный сбор на дизельное топливо для аграриев. Трактора и комбайны не ездят по федеральным трассам», — пояснил Плотников.
Кроме того, аграрии просят власти отработать систему поставок в Россию запчастей для сельхозтехники.
«В прошлом году некоторые их виды подорожали в два-три раза», — напомнил глава АККОР.
Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию 21 февраля в Гостином Дворе. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, президент сделает акцент на текущей ситуации, основными темами станут спецоперация, экономика и социальная сфера.