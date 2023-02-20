В ЕК назвали «спекуляцией» расследование Херша о подрыве «Северных потоков»

«Мы не комментируем спекуляции относительно исполнителей акта саботажа против газопроводов “Северный поток”. Единственное основание для любого возможного ответа на этот вопрос — это официальное расследование», — подчеркнула она.
Как отмечает ТАСС, этот комментарий стал первой реакцией Еврокомиссии на опубликованную статью Херша.
В то же время причастность США к подрыву газопроводов ранее неоднократно отрицали в Белом доме. Накануне, 19 февраля, в интервью Fox News координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что в расследовании Херша «нет ни крупицы правды».
Инцидент на «Северных потоках» произошел в ночь на 26 сентября 2022 г. В обоих трубопроводах упало давление, после чего были обнаружены две утечки, которые находились в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две — в ИЭЗ Дании.
Изначально Германия, Швеция и Дания договорились провести совместное расследование, однако позже от этой идеи отказались. В октябре 2022 г. Швеция сообщила о завершении расследования, заявив об «усилении подозрений в грубом саботаже», однако ответственные за произошедшее так и не были названы.
8 февраля Сеймур Херш опубликовал расследование инцидента на «Северных потоках», в котором обвинил в причастности к подрыву США и Норвегию. По его словам, американские водолазы в ходе учений НАТО летом 2022 г. установили взрывчатку под газопроводами «Северный поток» и «Северный поток — 2». 26 сентября того же года самолет военно-морских сил Норвегии сбросил гидроакустический буй. Именно он и привел в действие взрывчатку, заключил журналист.
14 февраля в Госдуму внесли проект обращения к ООН с призывом к международному расследованию инцидентов на газопроводах. В ответ в организации указали на отсутствие мандата для проведения расследования.