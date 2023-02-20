Байден приехал в Киев

«Ваш визит — это очень важное проявление поддержки для всех украинцев», — говорится в сообщении Зеленского.
На видеокадрах, которые также опубликовала «Страна», слышны звуки сирены — во всех регионах страны, в том числе в столице, объявлена воздушная тревога.
Это первый визит Байдена на Украину в должности президента США. Поездка ранее не анонсировалась, в Белом доме сообщали только о его визите в Польшу 20—22 февраля, в рамках которого встреча с Зеленским не была запланирована. По данным издания Politico, помощники американского президента рассматривали возможность, что тот тайно пересечет границу с Украиной, но из-за рисков безопасности ее «почти исключили».
В заявлении Байдена, опубликованном на сайте Белого дома, говорится, что его поездка в Киев приурочена к годовщине начала российской военной операции 24 февраля, она призвана подтвердить «непоколебимую и неизменную приверженность [Вашингтона] демократии, суверенитету и территориальной целостности Украины». Президент США сообщил, что объявит о новом пакете военной помощи Украине.
Как пишет украинский Telegraf, в Киеве с утра 20 февраля перекрыли несколько улиц, на дорогах были замечены кортежи. Подобные меры ранее не принимали при визитах иностранных гостей. С начала боевых действий в украинскую столицу приезжали, в частности, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Шарль Мишель, лидеры европейских стран, канадский премьер Джастин Трюдо и главы других государств. Из американских официальных лиц на Украине были в том числе госсекретарь Энтони Блинкен, глава Пентагона Ллойд Остин, глава ЦРУ Уильям Бернс.
21 февраля, как сообщали в Белом доме, Байден выступит перед главами государств восточного фланга НАТО с «очень значимой речью». В тот же день президент России Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию.