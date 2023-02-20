Байден рассказал о содержании нового пакета военной помощи Украине

«Сегодня в Киеве я провожу встречу с президентом [Украины Владимиром] Зеленским и его командой для продолжительной беседы о нашей поддержке Украины. Я объявляю об очередной поставке критически важного оборудования, включая артиллерийские боеприпасы, противотанковые системы, радары воздушного наблюдения, необходимого для помощи в защите украинского народа от воздушных бомбардировок», — говорится в заявлении.
Байден отметил, что прибыл в Киев для подтверждения приверженности США демократии и суверенитету Украины. «Я сообщу, что в конце этой недели мы объявим о введении дополнительных санкций против элиты и компаний, которые пытаются уклониться или поддержать российскую военную машину», — указано в заявлении Байдена.
Американский президент также подчеркнул, что ждет поездки в Польшу, где встретится с президентом страны Анджеем Дудой и «лидерами стран-союзниц по восточному флангу». Там Байден планирует выступить с речью о том, что США будут призывать мир поддерживать Украину и «основные ценности прав человека и достоинства».
Как сообщило агентство Reuters, Байден на встрече с Зеленским заявил, что США намерены предоставить Украине пакет военной помощи на сумму $500 млн.
Кроме того, по словам американского лидера, Вашингтон поставит Киеву снаряды для системы РСЗО HIMARS. По данным CNN, Байден заявил, что в новый пакет помощи Киеву войдут противотанковых ракетные комплексы Javelin, артиллерийские снаряды и гаубицы.
Это первый визит президента США на Украину за время российской спецоперации, начавшейся 24 февраля 2022 года.