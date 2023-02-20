Глава Минобороны ФРГ заявил, что бундесвер не имеет тех самолетов, о которых просит Киев

«Со стороны правительства ФРГ я могу лишь сказать, что все дискуссии о боевых самолетах идут о типах, которыми не располагает бундесвер, так что это вопрос больше к другим странам, а не Германии», — сказал Писториус на пресс-конференции в городе Мунстер (федеральная земля Нижняя Саксония), которую транслировал телеканал N-TV. «В принципе можно сказать, что в нынешней ситуации на Украине никогда нельзя ничего совершенно исключать, но наших боевых самолетов это, возможно, в такой мере не касается», — добавил министр.
Глава Минобороны ФРГ ожидает, что к 2024 году в стране обучат более 3 тыс. военных Украины.
«До конца года будет [пройдут обучение] свыше 3 тыс. украинских военных. Это серьезная цель, это важно для Вооруженных сил Украины, ведь речь идет не только о технике, ее числе, оружии и боеприпасах, но и об основательной подготовке», — сказал Писториус. Он уточнил, что с начала специальной военной операции на Украине в Германии прошли обучение около 1,2 тыс. украинских военных.
31 января президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не будет передавать Украине истребители F-16. Позже премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил, что Киеву предложено начать подготовку в Великобритании морских пехотинцев и пилотов истребителей, стоящих на вооружении НАТО. Однако позднее представитель Сунака уточнил, что правительство не принимало решения о передаче истребителей Украине и вопрос будет изучен с разных сторон. В свою очередь канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Писториус неоднократно заявляли, что Германия не собирается поставлять истребители Украине.
Как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва воспринимает поставки оружия Западом украинским вооруженным силам как растущую вовлеченность западных стран в конфликт на Украине.