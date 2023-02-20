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17:04 (мск), источник: ТАСС

Медведев заявил, что Байден получил гарантии сохранности перед поездкой в Киев

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден до поездки на Украину получил гарантии своей безопасности. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, не уточнив, кто дал американскому лидеру эти гарантии.

Источник: РИА "Новости"

«Байден, предварительно получив гарантии сохранности, съездил, наконец, в Киев. Обещал много оружия и клялся в верности неонацистскому режиму до гроба, — написал Медведев в Telegram-канале в понедельник. — И, конечно, были взаимные заклинания о победе, которая придет при наличии новых вооружений и мужественного народа».

Медведев отметил, что страны Запада «вполне исправно» поставляют Киеву вооружение и деньги. «В огромных количествах, позволяющих зарабатывать ВПК натовских стран и тырить оружие для продажи террористам по всему свету», — уточнил он.

В понедельник, 20 февраля, Байден посетил Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и выражения поддержки Киеву.

Как сообщило агентство Associated Press со ссылкой на Белый дом, Вашингтон незадолго до визита Байдена на Украину связывался с Москвой «для исключения конфликтных ситуаций».

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