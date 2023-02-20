Польша закрыла последний КПП для грузовых автомобилей на польско-белорусской границе

«Приостановка движения будет применяться с 21 февраля 2023 года, с 19:00, пока белорусские власти не снимут ограничения для польских перевозчиков. При этом белорусские перевозчики могут заходить в Белоруссию через Литву и Латвию», — говорится в сообщении польского МВД.
По данным Госпогранкомитета Белоруссии, пропускная способность «Кукурыки-Козловичи» — 1200 грузовых автомобилей в сутки в одном направлении.
9 ноября 2021 года Польша в одностороннем порядке остановила работу в пункте пропуска «Кузница Белостоцкая» (с белорусской стороны — «Брузги»). Решение объяснили потоком беженцев из стран Ближнего Востока и Африки. 10 февраля Варшава закрыла на неопределенное время пункт пропуска «Бобровники» (с белорусской стороны — «Берестовица»). На сегодняшний день на польско-белорусской границе остается только один действующий пункт пропуска — «Тересполь-Брест» для пассажирского транспорта.
В ответ на закрытие «Бобровников» Белоруссия ограничила въезд на территорию страны для польских грузовых автомобилей. Движение польских грузовиков будет осуществляться только через белорусско-польский участок госграницы Белоруссии.