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20 февраля: главное за день
18:48 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости к вечеру 20 февраля

Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.

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Джо Байден приехал в Киев с обещанием нового пакета военной помощи в $500 млн

Президент США приехал в столицу Украины с необъявленным визитом 20 февраля, за четыре дня до годовщины начала российской спецоперации.

США связались с Россией перед поездкой Байдена в Киев

Власти США незадолго до поездки Джо Байдена на Украину связывались с Россией, чтобы избежать возможных конфликтных ситуаций с Москвой.

ЕС намерен включить в черный список Москалькову.

Брюссель расценил эвакуацию детей из зоны боевых действий как «организацию массовых похищений украинских детей».

ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Парасковиевка в ДНР

Добровольцы штурмовых отрядов во взаимодействии с подразделениями ВДВ и Южной группировкой войск полностью освободили населенный пункт Парасковиевка.

Бизнес поделился ожиданиями от послания Путина

Компании хотят получить больше свободы и поддержку там, где она требуется, рассказали представители бизнеса и эксперты.

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