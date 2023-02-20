18:48 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости к вечеру 20 февраля
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Президент США приехал в столицу Украины с необъявленным визитом 20 февраля, за четыре дня до годовщины начала российской спецоперации.
Власти США незадолго до поездки Джо Байдена на Украину связывались с Россией, чтобы избежать возможных конфликтных ситуаций с Москвой.
Брюссель расценил эвакуацию детей из зоны боевых действий как «организацию массовых похищений украинских детей».
Добровольцы штурмовых отрядов во взаимодействии с подразделениями ВДВ и Южной группировкой войск полностью освободили населенный пункт Парасковиевка.
Компании хотят получить больше свободы и поддержку там, где она требуется, рассказали представители бизнеса и эксперты.