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00:48 (мск), источник: Известия

Боррель признал наличие разногласий по 10-му пакету санкций против России

У стран Евросоюза действительно есть разногласия по 10-му пакету антироссийских санкций, но 24 февраля их удастся преодолеть. Об этом 20 февраля заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.

Источник: AP 2022

«Они (санкции. — Ред.) будут одобрены в ближайшие часы или дни, до 24 февраля в любом случае. Препятствия, которые остаются, будут преодолены», — заверил Боррель.

Вместе с тем ранее в этот же день глава Евросовета Шарль Мишель признал, что все основные санкции против России уже были введены, все новые пакеты ограничительных мер направлены исключительно на закрытие слабых мест и предотвращение попыток обхода.

На прошлой неделе сообщалось, что послы стран Евросоюза не смогли согласовать 10-й пакет санкций против России. Одним из спорных моментов стал синтетический каучук, импорт в отношении которого хочет ограничить Еврокомиссия. В черный список может попасть около 130 физических и юридических лиц, включая журналистов и военных чиновников. Предполагаются дополнительные торговые запреты на импорт в ЕС российского каучука и асфальта или битума.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уточняла, что в новый пакет санкций против России войдут торговые ограничения на €11 млрд.

В свою очередь, заместитель главы МИД России Александр Грушко заверил, что Москва располагает инструментами для ответа на 10-й пакет санкций ЕС.

Страны Запада усилили санкционное давление на Российскую Федерацию на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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