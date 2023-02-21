Боррель признал наличие разногласий по 10-му пакету санкций против России

«Они (санкции. — Ред.) будут одобрены в ближайшие часы или дни, до 24 февраля в любом случае. Препятствия, которые остаются, будут преодолены», — заверил Боррель.
Вместе с тем ранее в этот же день глава Евросовета Шарль Мишель признал, что все основные санкции против России уже были введены, все новые пакеты ограничительных мер направлены исключительно на закрытие слабых мест и предотвращение попыток обхода.
На прошлой неделе сообщалось, что послы стран Евросоюза не смогли согласовать 10-й пакет санкций против России. Одним из спорных моментов стал синтетический каучук, импорт в отношении которого хочет ограничить Еврокомиссия. В черный список может попасть около 130 физических и юридических лиц, включая журналистов и военных чиновников. Предполагаются дополнительные торговые запреты на импорт в ЕС российского каучука и асфальта или битума.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уточняла, что в новый пакет санкций против России войдут торговые ограничения на €11 млрд.
В свою очередь, заместитель главы МИД России Александр Грушко заверил, что Москва располагает инструментами для ответа на 10-й пакет санкций ЕС.
Страны Запада усилили санкционное давление на Российскую Федерацию на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.