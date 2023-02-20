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22:42 (мск), источник: ТАСС

Столтенберг подтвердил, что уйдет в отставку осенью

НЬЮ-ЙОРК, 20 февраля. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что намерен покинуть свой пост осенью 2023 года. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNN, вышедшем в эфир в понедельник.

Источник: AP 2022

«Я ухожу этой осенью. Я уверен, что альянс найдет достойного человека мне на замену», — сказал он.

На вопрос о том, готов ли он остаться, если его попросят представители входящих в альянс стран, Столтенберг заявил, что не хотел бы спекулировать о том, чего еще не произошло. «Я сосредоточен на том, чтобы обеспечить помощь НАТО Украине», — отметил он.

Официальный представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску заявила 12 февраля агентству DPA, что Столтенберг не намерен продлевать срок своих полномочий, который истекает в сентябре этого года. Как отмечает агентство, он уже трижды продлевал срок своих полномочий, и занимает пост генсека почти девять лет.

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