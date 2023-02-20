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20 февраля, источник: Коммерсантъ

В Госдуме предложили запретить удаленную работу для ряда IT-специалистов

Комитет Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи предложил законопроект о запрете удаленной работы для IT-специалистов, которые работают над государственными информационными системами, обслуживают критическую инфраструктуру или персональные данные. Проект опубликован в электронной базе Госдумы.

Источник: Reuters

В проекте предлагается проработать вопрос о запрете удаленной работы для IT-специалистов, уехавших из России после начала специальной военной операции и отвечающих за упомянутые системы.

Прежде депутаты обсуждали возможность полного запрета удаленной работы для IT-специалистов.

Один из инициаторов запрета сенатор Андрей Клишас говорил, что ограничения на работу из-за границы необходимо ввести для сотрудников «чувствительных сфер экономики».

Однако против этой меры выступали в Минцифры. Ведомство считает, что «тотальный запрет» приведет к снижению темпов развития цифровых платформ и решений, которое в свою очередь скажется на конкурентоспособности.

20 декабря 2022 года глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что за рубежом находится около 100 тыс. российских IT-специалистов (около 10% от общего числа). При этом, по его словам, 80% из них продолжают работать на российские компании и находятся в дружественных странах.

Лусине Баласян

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