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10:28 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин 21 февраля обратится с посланием Федеральному собранию

Президент РФ Владимир Путин сегодня, 21 февраля, выступит перед Федеральным собранием. Послание станет первым с момента ввода войск на Украину в конце февраля 2022 года.

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Глава государства обратится с посланием в Гостином дворе в Москве. Мероприятие начнется в 12:00. На него приглашены члены правительства, депутаты, сенаторы, общественные деятели и участники военной операции.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что много времени в послании будет уделено теме военной операции. По его мнению, граждане РФ хотят «услышать оценку происходящего, оценку спецоперации, оценку международной ситуации и видение президентом того, как мы с этим справляемся и как мы пойдем развиваться дальше».

Послание президента Федеральному собранию — ежегодное мероприятие. В 2022 году оно не состоялось. Путин объяснял это интенсивной динамикой событий, необходимостью зафиксировать результаты.

Леонид Уварчев

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