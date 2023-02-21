09:23 (мск), источник: ТАСС
FT: ЕС планирует финансировать вооружения для Украины из своего бюджета
Окончательный вариант данного предложения Еврокомиссии разошлют до встречи министров обороны
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МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Евросоюз рассматривает использование средств из собственного бюджета в размере €1 млрд для предварительного финансирования закупок вооружений и боеприпасов для Украины. Об этом во вторник сообщила газета Financial Times со ссылкой на чиновников в руководстве ЕС.
«Нам нужен новый стимул, чтобы заставить оборонную промышленность активно работать», — заявили они, комментируя причины создания такой схемы.
По словам чиновников, окончательный вариант данного предложения Еврокомиссии будет разослан представителям стран ЕС до встречи их министров обороны
Издание уточняет, что подобные меры необходимы для стимулирования работы военно-промышленного комплекса стран Евросоюза, который, согласно заявлениям генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и ряда высокопоставленных европейских чиновников, «находится в напряжении», пытаясь удовлетворить спрос Украины на оружие и боеприпасы.
В понедельник глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель сообщил, что представит министрам обороны 27 стран сообщества на заседании