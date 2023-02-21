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09:23 (мск), источник: ТАСС

FT: ЕС планирует финансировать вооружения для Украины из своего бюджета

Окончательный вариант данного предложения Еврокомиссии разошлют до встречи министров обороны 7—8 марта.

Источник: Reuters

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Евросоюз рассматривает использование средств из собственного бюджета в размере €1 млрд для предварительного финансирования закупок вооружений и боеприпасов для Украины. Об этом во вторник сообщила газета Financial Times со ссылкой на чиновников в руководстве ЕС.

«Нам нужен новый стимул, чтобы заставить оборонную промышленность активно работать», — заявили они, комментируя причины создания такой схемы.

По словам чиновников, окончательный вариант данного предложения Еврокомиссии будет разослан представителям стран ЕС до встречи их министров обороны 7—8 марта.

Издание уточняет, что подобные меры необходимы для стимулирования работы военно-промышленного комплекса стран Евросоюза, который, согласно заявлениям генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и ряда высокопоставленных европейских чиновников, «находится в напряжении», пытаясь удовлетворить спрос Украины на оружие и боеприпасы.

В понедельник глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель сообщил, что представит министрам обороны 27 стран сообщества на заседании 7—8 марта предложения об ускорении поставок оружия Украине.

Справка
Что известно о первом визите Джо Байдена в Киев в качестве президента США

Президент США Джо Байден в понедельник впервые посетил Киев в качестве главы государства. Он встретился с украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщил о выделении Украине очередного пакета военной помощи на $500 млн и анонсировал новые антироссийские санкции до конца недели.

20 февраля на Украине отмечают праздник под названием «День героев Небесной сотни», учрежденный в память о погибших участниках государственного переворота в Киеве в 2014 году. Байден и Зеленский посетили Михайловскую площадь, где расположен соответствующий мемориал.

ТАСС собрал основное, что известно о визите на данный момент.

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