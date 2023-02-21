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09:54 (мск), источник: ТАСС

Politico: Киев опасается, что Вашингтон принудит его к сделке с Москвой

По данным издания, в Киеве считают, что демократическая администрация Джо Байдена может «использовать Конгресс», который контролируют республиканцы, в качестве предлога для сворачивания военной помощи.

Источник: AP 2022

БРЮССЕЛЬ, 21 февраля. /ТАСС/. В Киеве растут опасения, что США могут уменьшить объемы военной помощи Украине, чтобы принудить ее к заключению мирного соглашения с Россией. Об этом сообщила во вторник европейская версия издания Politico.

«Я думаю, что и на Капитолийском холме [в Конгрессе США], и в администрации [американского президента Джо Байдена] есть люди, которые хотели бы произвести калибровку объемов военной помощи, чтобы побудить украинцев заключить некую сделку [с РФ]», — приводит оно слова одного из советников президента Украины, пожелавшего сохранить анонимность. В Киеве опасаются, что демократическая администрация Байдена может «использовать Конгресс», который контролируют республиканцы, в качестве предлога для сворачивания военной помощи, чтобы Украина «согласилась установить для себя более скромные военные цели», уточняет издание.

Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти предупреждал, что республиканцы в Конгрессе нынешнего созыва не допустят выделения Вашингтоном неограниченной и не имеющей твердого обоснования финансовой помощи Украине. В ноябре республиканцы подготовили резолюцию о контроле за расходованием средств, выделяемых Конгрессом на помощь Киеву.

Справка
Что известно о первом визите Джо Байдена в Киев в качестве президента США

Президент США Джо Байден в понедельник впервые посетил Киев в качестве главы государства. Он встретился с украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщил о выделении Украине очередного пакета военной помощи на $500 млн и анонсировал новые антироссийские санкции до конца недели.

20 февраля на Украине отмечают праздник под названием «День героев Небесной сотни», учрежденный в память о погибших участниках государственного переворота в Киеве в 2014 году. Байден и Зеленский посетили Михайловскую площадь, где расположен соответствующий мемориал.

ТАСС собрал основное, что известно о визите на данный момент.

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