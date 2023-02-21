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10:49 (мск), источник: ТАСС

Макрон объяснил необходимость пенсионной реформы увеличением продолжительности жизни

Президент Франции подчеркнул, что реформа «поможет обогатить государство».

Источник: AP 2022

ПАРИЖ, 21 февраля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон объяснил необходимость повышения пенсионного возраста в стране увеличением продолжительности жизни и числа пенсионеров.

«У нас меньше работающих, чем 20 лет назад, у нас больше пенсионеров, и мы живем дольше. Неправильно говорить, что мы можем сохранить тот же самый возраст [выхода на пенсию], так не пойдет», — сказал французский лидер, общаясь во вторник с сотрудниками оптового рынка Рюнжи в 13 км к югу от Парижа. Запись выступления опубликована на странице Елисейского дворца в Twitter.

Макрон подчеркнул, что реформа «поможет обогатить государство».

«Люди знают, что необходимо работать в среднем немного дольше, всем нам, потому что иначе мы не сможем финансировать наши пенсии должным образом», — отметил он.

В середине января премьер-министр Франции Элизабет Борн представила проект реформы, согласно которому возраст выхода на пенсию должен быть увеличен с 62 до 64 лет к 2030 году. Проект также предполагает повышение размера минимальной пенсии до €1,2 тыс. и отмену целого ряда специальных пенсионных режимов в различных отраслях. Эта правительственная инициатива вызвала недовольство профсоюзов, которые провели уже пять акций протеста против нее.

Позднее власти дали понять, что изучают возможность разрешить некоторым категориям работников выходить на пенсию в 63 года. Эта норма, в частности, может быть распространена на граждан, которые начали работать до достижения 21 года и вносили пенсионные взносы на протяжении не менее 43 лет.

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