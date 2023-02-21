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11:25 (мск), источник: Ведомости

Посол России оценил численность русской диаспоры в Сербии

Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко в интервью «Ведомостям» рассказал о увеличившейся после начала СВО и частичной мобилизации русской диаспоре в этой стране.

Источник: AFP 2022

«Предположу, что можно говорить примерно о 160 000 человек. С учетом во многом понятного языка, близкого нам уклада жизни наши соотечественники действительно могут довольно быстро адаптироваться в Сербии. Большинство продолжают заниматься той же деятельностью, что и прежде. Открывают здесь новые фирмы. Много людей заняты в сфере IT», — сказал Боцан-Харченко.

При этом посол признал, что в Сербии некоторые выходцы из России пытаются «организовать антироссийские мероприятия», но число их участников ограничивается «сотней людей, которые отбывают номер». Ранее Боцан-Харченко рассказал о развитии экономического сотрудничества двух стран в условиях западных санкций.

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