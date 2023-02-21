Посол России оценил численность русской диаспоры в Сербии

«Предположу, что можно говорить примерно о 160 000 человек. С учетом во многом понятного языка, близкого нам уклада жизни наши соотечественники действительно могут довольно быстро адаптироваться в Сербии. Большинство продолжают заниматься той же деятельностью, что и прежде. Открывают здесь новые фирмы. Много людей заняты в сфере IT», — сказал Боцан-Харченко.
При этом посол признал, что в Сербии некоторые выходцы из России пытаются «организовать антироссийские мероприятия», но число их участников ограничивается «сотней людей, которые отбывают номер». Ранее Боцан-Харченко рассказал о развитии экономического сотрудничества двух стран в условиях западных санкций.