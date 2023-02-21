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12:31 (мск), источник: ТАСС

Минобороны заявило о поражении 94 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях

По данным ведомства, поражены артиллерийские подразделения ВСУ на огневых позициях, а также живая сила и техника в 128 районах.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России в ходе спецоперации на Украине за сутки поразили 94 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях.

Об этом заявил во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации за сутки поражены 94 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, а также живая сила и техника в 128 районах», — сказал он.

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